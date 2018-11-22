29 ноября в Барнауле пройдет конференция "Навыки 21 века — самое важное для детей и родителей".

Директор по развитию языкового центра "Тринити" (является организатором мероприятия) Ольга Згордан рассказала Amic.ru, что прийти на конференцию может кто угодно, но в основном мероприятие ориентировано на родительскую аудиторию.

"Есть сейчас у многих понятие, что школа и университет дают нашим детям знания, они выпускаются и их сразу начинают нанимать на работу и платить большие деньги. Этого не происходит и мы не учитываем, что многие попросту не имеют так называемых гибких навыков. Все сейчас смещается в онлайн, дети теряют общение как со сверстниками, так и с родственниками и родителями. И плюс школа заточена не на развитие коммуникационных и адаптивных навыков, креативности и так далее, а элементарно на сдачу экзаменов", — рассказывает собеседница.

По ее словам, человек может попросту не реализовать себя, потому что у него нет необходимых коммуникативных навыков, навыков решения проблем, критического мышления и так далее.

Приглашенный гость конференции — ведущий эксперт по эмоциональному интеллекту, преподаватель МГУ им. М.В. Ломоносова, психолог Александр Колмановский. Он пообщается с желающими на тему эмоционального интеллекта. Зачастую многие просто не понимают своих эмоций и эмоций других людей, а это очень важно для построения нормальных отношений любого уровня.

Начало конференции в 18:00. Она пройдет в актовом зале АлтГУ. Участие в мероприятии бесплатное. Необходима регистрация на сайте.