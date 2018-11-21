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Сатирик Зеленский лидирует в рейтинге на пост главы Украины

, ИА "Амител"
Он является лидером альтернативного выбора

Фото: vesti.in.ua

На второе место среди кандидатов на пост президента Украины, намеченных на март 2019 года, вышел сатирик и шоумен Владимир Зеленский. За него готовы отдать голоса 9,9% опрошенных украинцев. Он обошел действующего президента Петра Порошенко, которого готовы поддержать 8,9% респондентов. Лидером предвыборной гонки считается Юлия Тимошенко с 15,4% поддержки, свидетельствует опрос, проведенный в конце октября центром исследований и коммуникаций Active Group.

Владимир Зеленский и Святослав Вакарчук являются лидерами так называемого альтернативного выбора, отметил основатель Active Group Андрей Еременко. По его словам, люди устали от Порошенко и Тимошенко и хотят видеть в руководстве новые лица.

По данным украинских СМИ, высокие рейтинги подтолкнули Зеленского всерьез подойти к президентской кампании, которая пройдет под лозунгом "Я не шучу". Якобы представители шоумена уже оплатили рекламу на радио и билбордах. Предполагается, что основную политическую силу  Зеленского составят партии "Слуга народа" и "УКРОП" (проект олигарха Игоря Коломойского).

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

21.11.2018 18:04
- гость -

Мда, безумству нет предела, Тимошенко которая подписала невыгодный газовый контракт с Москвой является лидером, а на втором месте клоун, на третьем алкаш, что то выбор то не велик

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21.11.2018 18:43
- гость -

что то выбор то не велик

То ли дело в России- 18 лет один гбшник

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21.11.2018 19:42
- гость -

Безумство это у нас - клоунада с незаконными пересменками 18 лет, а выбора нет ВООБЩЕ!!!

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