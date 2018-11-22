Вот что действительно с каждым из нас хоть раз в жизни бывало, так это головная боль. Она бывает разных видов и по разным причинам. Рассказываем и показываем, отчего она возникает и как проявляется.

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