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Британский ритейлер Kingfisher, владеющий сетью гипермаркетов Castorama, решил уйти с некоторых рынков, в том числе из России. Пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-релиз по операционным результатам компании.

"Мы сохраняем приверженность нашему плану и созданию сильного долгосрочного бизнеса. В рамках этого обязательства мы приняли решение покинуть Россию, Испанию и Португалию. Это позволит применять нашу стратегию с большей концентрацией и эффективностью на наших ключевых рынках, где мы занимаем лидирующие позиции или можем достичь их", — сказала главный исполнительный директор Kingfisher Вероник Лори.

В России у компании 20 магазинов Castorama, в Испании — 28 магазинов Brico Depot, в Португалии — три Brico Depot. По словам Лори, Россия — привлекательный рынок, но доля компании на нем относительно небольшая. Она также добавила, что магазины продолжат работу в обычном режиме.

По итогам 2017-2018 финансового года, завершившегося 31 января, Kingfisher получил в России убыток в восемь миллионов фунтов (около 10 миллионов долларов), продажи снизились на 3,7 процента — до 549 миллионов долларов. В первом квартале нынешнего фингода продажи упали на 20 процентов, а во втором — на 11 процентов.

Компания Kingfisher — один из крупнейших в мире ритейлеров на рынке товаров для дома, сада и ремонта. Ее штаб-квартира находится в Лондоне. Группа работает на рынках десяти стран, управляет 1,3 тысячи магазинов. В России Kingfisher работает с 2006 года.