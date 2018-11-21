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Федеральный суд в Канзасе во вторник постановил освободить из-под стражи россиянку Богдану Осипову (Мобли), обвиняемую американскими властями в вывозе из США собственных детей, когда ее дочери вернутся в указанный штат. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил ее адвокат Алексей Тарасов.

"Решение было принято о том, что она будет освобождена, как только обе стороны оповестят суд о том, что дочери Богданы вернулись в Канзас", — сказал он. В настоящее время россиянка остается под стражей. Тарасов отметил, что дочери Осиповой могут приехать в США после завершения судебного разбирательств в Калининградской области, его целью "является открытие границы для детей для того, чтобы позволить им покинуть территорию РФ". Следующие слушания по данному делу состоятся в декабре.

По словам Тарасова, суд в Канзасе также удовлетворил ходатайство защиты о переносе начала судебного процесса на 5 марта 2019 года. "Наше ходатайство было удовлетворено, несмотря на протесты прокуратуры", — пояснил защитник. Основанием для такого решения было то, что россиянка "сотрудничает в процессе возврата своих дочерей" в США.

Богдана Осипова (Мобли) имеет два гражданства — РФ и США. У нее трое несовершеннолетних детей, в том числе двое младших — от брака с гражданином США Браеном Мобли. Власти США обвиняют Осипову в том, что, будучи беременной, в 2014 году она вывезла с американской территории в Россию их первую совместную дочь без согласования с супругом. Младший общий ребенок Мобли и Осиповой появился на свет уже на территории РФ в 2014 году, после чего супруги развелись, а суд США принял решение, что обе девочки, которые также имеют два гражданства, должны жить со своим отцом.

Россиянка была задержана агентами ФБР в городе Уичито (штат Канзас) 28 сентября 2017 года, куда приехала, чтобы решить вопрос опеки над совместными с Мобли детьми. Она подала исковое заявление в семейный суд города, так как была не согласна с передачей 100% опеки над детьми отцу. Суд принял документы и назначил дату слушаний, однако через два дня женщину задержали сотрудники ФБР в рамках возбужденного по иску бывшего супруга уголовного дела.