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В Крыму прокомментировали утверждения украинских властей о "проседании" моста через Керченский пролив. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на Facebook-страницу инфоцентра "Крымский мост".

"Сейчас ваше настроение сместится в сторону веселья, а я (мост) буду на месте всегда. <…> Думал, придумать уже нечего, но <…> мифы (о Крымском мосте. — Прим. ред.) пополняются", — сказано в публикации. Некоторые сообщения на странице "Крымский мост" публикуются от имени сооружения.

Накануне СМИ, ссылаясь на украинское Министерство по вопросам "временно оккупированных территорий", написали, что арка железнодорожного сообщения в центре моста поднимается со скоростью до 30 миллиметров в год, а автомобильная арка проседает до 32 миллиметров в год. "Опасные места" ведомство обнаружило на острове Тузла и других участках.

Во время строительства Крымского моста в украинских СМИ неоднократно появлялись ложные сообщения о самом транспортном переходе и этапах его сооружения.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. В мае Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив. Старт железнодорожного сообщения запланирован на декабрь 2019-го.