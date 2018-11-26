Молодой жилой район, активно застраивающийся и заселяющийся большим количеством семейных жителей — это ли не мечта для предпринимателей, как для только начинающих свой бизнес, так и для давно находящихся на рынке?
Индустриальный район Барнаула — как раз из такой категории городских территорий. Торговая точка здесь — это уверенные и стремительные продажи, преданные покупатели и постоянное развитие.
Застройщик "Барнаулкапстрой" готов помочь юридическим лицам развернуть бизнес с удобством и для них, и для их целевой аудитории.
Новый жилой дом от застройщика по адресу Павловский тракт, 297 13-ти и 16-ти этажной высотности дает возможность неограниченных бизнес-полетов. Качественная постройка в монолитном железобетонном каркасе с заполнением стен кирпичом, выгодное расположение — эти преимущества дополняются приятной ценой за квадратный метр.
Стоимость площадей от 100 до 929 кв.м. на втором этаже строения стартует от 32 тысяч рублей.
ООО "Отдел продаж Барнаулкапстрой"
ул. Папанинцев, 114
Тел.: (3852) 252-337
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