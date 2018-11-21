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В Софеде заступились за сенатора, которая заявила о пользе голода

, ИА "Амител"
Председатель комитета по региональной политике заявил, что слова сенатора вырвали из контекста

Фото: council.gov.ru

Слова сенатора Екатерины Лаховой о размере потребительской корзины были вырваны из контекста, а сама она последовательно выступает за развитие социального государства. Такое заявление сделал председатель комитета Совфеда по региональной политике Олег Мельниченко, пишет РИА Новости.

"Я читал первоначальный текст с точной цитатой Екатерины Филипповны. Все, что потом появилось в СМИ, не соответствует действительности <…> Надо более ответственно подходить к интерпретации ее заявления", — цитирует агентство слова главы комитета, в который также входит Лахова.

По словам Мельниченко, она много лет ведет большую работу с детьми, которые нуждаются в поддержке семьями, в том числе многодетными.

Он заявил, что сенатор является отзывчивым и готовым прийти на помощь человеком, который также может поддержать нуждающихся. "Она не раз помогала детям, нуждавшимся в дорогостоящем лечении. Более того, она всегда выступала за развитие в нашей стране именно социального государства. И всегда на нашем комитете она выступает за поддержку малообеспеченных, малоимущих людей", — добавил Мельниченко.

Напомним, ранее СМИ привели цитату Лаховой по поводу эксперимента саратовского депутата Николая Бондаренко, решившего месяц питаться на 3,5 тысячи рублей. Сенатор согласилась, что "питаться на 3,5 тысячи рублей трудно", добавив после этого, что "все время думает о тех, кто прошел войну".

В цитате говорилось, что прошедшие войну люди пережили множество стрессов и лишений, которые, возможно, стали причиной того, что у них "светлая голова".

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

21.11.2018 19:56
- гость -

Все нормально! Расходимся. Опять слова вырвали из контекста

0  0
21.11.2018 19:58
- гость -

Какой контекст - тетка сравнила положение россиян при нынешнем режиме и при оккупации в ВОВ, ДБД по Лаврову...

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