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Госдума приняла закон о федеральном бюджете на следующие три года, он предусматривает постепенное сокращение профицита с 1,8% ВВП в 2019 году до 0,8% ВВП в 2021-м. Об этом пишет РИА Новости.

Доходы бюджета в 2019 году предусмотрены на уровне 19,969 триллиона рублей, расходы — 18,037 триллиона. Соответственно, профицит составит 1,932 триллиона рублей, или 1,8% ВВП. Бюджет сформирован исходя из прогноза ВВП в 105,82 триллиона, инфляции — не выше 4,3%.

В следующие два года предполагается постепенный рост как доходов бюджета, так и расходов, причем профицит будет сокращаться.

На 2020 год доходы закладываются в объеме 20,219 триллиона рублей, расходы — 18,994 триллиона, профицит — 1,224 триллиона рублей (1,1% ВВП).

В 2021-м ожидаются доходы в 20,978 триллиона рублей, расходы в 20,026 триллиона и, соответственно, профицит в 952 миллиарда рублей (0,8% ВВП).

ВВП на эти годы прогнозируется в объеме 110,732 триллиона и 118,409 триллиона рублей, инфляция — не выше 3,8% и четырех процентов.

По бюджетному правилу дополнительные нефтегазовые доходы пойдут в резервы, а именно в Фонд национального благосостояния (ФНБ).

В 2019 году дополнительными будут считаться доходы от цены нефти Urals свыше 41,6 доллара за баррель, они ожидаются на уровне 3,369 триллиона рублей.

Прогноз на следующий год — 2,777 триллиона рублей (от нефти дороже 42,4 доллара), на 2021-й — 2,632 триллиона рублей (от нефти дороже 43,3 доллара). В результате капитал ФНБ может вырасти с 3,8 до 11,4 триллиона рублей за три года. Это динамика с 3,8% до 12% ВВП.

Образующийся после изъятия нефтегазовых сверхдоходов "бумажный дефицит" планируется закрывать в основном за счет внутренних заимствований: чистое привлечение (доходы от размещения минус расходы на обслуживание долга) в бюджет от этого источника на 2019 год заложено 1,705 триллиона рублей, на 2020-й — 1,8 триллиона, на 2021-й — 1,578 триллиона.

Евробонды предполагается размещать в объеме до трех миллиардов долларов в год, однако в плюс для бюджета этот источник будет работать только в 2021 году. В 2019-м предусмотрена возможность выкупа евробондов на сумму до четырех миллиардов долларов, а в 2020-м возможен плановый пик погашения ранее размещенных облигаций, это еще 5,1 миллиарда долларов.