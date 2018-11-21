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Ространснадзор проведет внеплановую проверку Шереметьево из-за гибели мужчины на взлетно-посадочной полосе (ВПП) аэропорта. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

"Да, мы проведем внеплановую проверку аэропорта Шереметьево", — сказали в Ространснадзоре.

В ведомстве добавили, что проверят службы авиабезопасности и организации аэропортовой деятельности.

Ранее отмечалось, что вечером 20 ноября Boeing 737, выполнявший рейс Москва — Афины, при рулении на взлет столкнулся с 25-летним мужчиной, оказавшимся на ВПП. В итоге пострадавший умер. По факту инцидента прокуратура проводит проверку.

Следователи возбудили дело по факту гибели мужчины.

Источник написал, что погибшим являлся гражданин Армении Альберт Епремян, депортированный из Испании, он летел в Армению транзитом через Москву. На борту самолета он устроил дебош, после чего при посадке в Шереметьево его задержали полицейские. Затем стражи порядка сопроводили Епремяна до автобуса, который должен был отвезти его к самолету, следовавшему до Еревана. Но мужчина сбежал от стражей порядка и выбежал на взлетную полосу, где его задавил самолет.