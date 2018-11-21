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Стражи порядка возбудили уголовное дело после избиения двух десятиклассников в барнаульском поселке Власиха. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

В сообщении сказано, что правоохранители проводят следственные действия, назначены экспертизы. После следствия будет вынесено процессуальное решение.

Напомним, ранее порталу Amic.ru о произошедшем рассказала мама одного из пострадавших мальчиков.

23 октября десятиклассники повздорили со школьниками помладше. После окончания уроков школьников поджидали старшие друзья обидчиков. Всего, по словам матери пострадавшего ребенка, на школьников напало около 15 молодых людей.

Пострадавшим потребовались медицинские операции. Около месяца они провели в больнице.