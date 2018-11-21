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Росгвардия закупила транспорт, оснащенный средствами светового и звукового воздействия, которые не будут являться оружием. Пишет ТАСС, ссылаясь на представителя ведомства Валерия Грибакина.

Уточняется, что эти автомобили будут использоваться при проведении контртеррористических операций.

"Действительно, на сайте госзакупок такой заказ размещен, он находится в открытом формате. С этими условиями может ознакомиться каждый. Закупаемое оборудование, вопреки многочисленным слухам, не является оружием и предназначено для постановки акустических и иных помех при проведении контртеррористических операций", — сказал он.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что Росгвардия закупила лазерное оружие, способное оглушить и ослепить человека, и даже разогнать митинг. В частности, лазерный излучатель, которым оснащены автомобили, будет способен создавать акустическое давление.