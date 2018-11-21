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Независимые АЗС продают бензин по той стоимости, которую им установили, хотя сектор устроила бы цена по 30 рублей за литр. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на главу аналитического центра Независимого топливного союза (НТС) Григория Баженова.

По словам главы аналитического центра, заправки, которые непосредственно обеспечивают большое количество отдаленных регионов и выполняют важную функцию с точки зрения инфраструктуры, топливного энергоснабжения страны, зависят от решений, принятых кабинетах, и не влияют на цены.

Он отметил, что независимый сектор устроила бы и цена 30 рублей за литр. "Дайте только нормальную маржинальность, которая будет больше 3 рублей на литр, которая позволит зарабатывать и отправлять средства на реинвестиции, покрывать издержки амортизации и вкладываться в развитии", — приводит издание слова Баженова.

Глава НТС также заявил, что к топливному кризису в РФ привели экономическая и налоговая политика, а также монополия рынка.

16 ноября ФАС предупредила независимые АЗС в Забайкальском крае о необходимости снизить розничные цены на топливо соразмерно оптовым.

За день до этого политолог Алексей Мухин писал, что владельцы частных сетей АЗС, по его мнению, представляют угрозу топливному рынку страны. В частности, отмечалось, что региональные сети АЗС, которые работают в рознице, высказали правительству недовольство условиями заморозки цен на бензин. Они потребовали увеличить объемы поставки и повысить цены.

31 октября правительство и нефтяники договорились о заморозке цен на бензин и дизельное топливо до конца текущего года. Российский премьер Дмитрий Медведев 7 ноября подписал постановление, которое обязывает Минэнерго и ФАС заключить с нефтяниками соглашение о стабилизации цен на топливо.