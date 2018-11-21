Фото: wallhere.com

В сети появился ролик, на котором, предположительно, зафиксированы переговоры наземных служб аэропорта с экипажем Boeing 737, который сбил человека в Шереметьево. Об этом пишет РИА Новости.

Голос на записи говорит диспетчерам об успешной проверке шасси и отсутствии у лайнера видимых повреждений.

"У нас все нормально. Никаких отказов, ничего не видно. Думаю, что "заяц" не мог нанести там повреждений каких-либо. <…> Продолжаем полет", — сообщает член экипажа.

Напомним, ранее на ВПП аэропорта Шереметьево нашли тело мужчины. Перед этим с полосы взлетел лайнер компании "Аэрофлот", следовавший в Афины.

По предварительным данным, жертвой инцидента стал гражданин Армении. В Росавиации отметили, что расследование инцидента займет семь дней.