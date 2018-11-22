Фото: avito.ru

Коттедж площадью 380 квадратных метров продают в Барнауле на улице Кленовой за 25 миллионов рублей, сообщается на сайте avito.ru.

Дом находится на большом участке в 24 сотки. На первом этаже расположены котельная, кухня-гостиная, санузел, зал и комната.

На втором этаже находятся четыре спальни, санузел.

На участке имеется новая баня. Отопление — природный газ; водопровод — центральный; канализация — местная.

"И не забывайте о соседях — солидные интеллигентные люди, достойный уровень общения дают нам еще и ту частичку гармонии, которая так необходима в повседневной жизни", — добавляет автор объявления.