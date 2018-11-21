Фото: instagram.com

В сети появились снимки со свадьбы актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной и музыканта, продюсера Бари Алибасова. Фото опубликовал глава новоиспеченной семьи в своем Instagram-аккаунте.

Напомним, ранее в сети появилась информация, что 80-летняя актриса и 71-летний продюсер сыграли свадьбу.

По словам Алибасова, церемония прошла во вторник, 20 ноября, в Кутузовском ЗАГСе Москвы. Сообщается, что в этот день официально оформили отношения также помощник музыканта Сергей Моцарь и его избранница Виктория Семенюта.

"На торжественном событии присутствовали близкие и друзья супружеских пар, поклонники группы НАНА, а также внук Лидии Федосеевой - Шукшиной Макар, у которого в этот день состоялся двойной праздник — свадьба бабушки и его День Рождения", — написал Алибасов.

Также он добавил, что после официальной части супруги с гостями отправились на лимузине в ресторан, где "шумно и весело отметили празднества, бурно танцевали и делились праздничным настроением".