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Мужчина умер на улице в Барнауле. Инцидент произошел в 14:20 среды, 21 ноября, на улице Попова, 123 рядом с магазином "Хозяюшка", пишет "Катунь 24", ссылаясь на соцсети.

По словам очевидцев, мужчина переходил дорогу и в какой-то момент упал, после чего не смог встать. Прохожие вызвали скорую, которая приехала спустя десять минут. Усилия медиков реанимировать мужчину не принесли результата. На вид скончавшемуся было около 60 лет.

В региональном управлении СК отметили, что на место происшествия выезжал следователь.

По предварительным данным, смерть барнаульца не имеет криминального характера. Вероятно, у него произошел сердечный приступ.