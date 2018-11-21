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В условиях неблагоприятных внешних условий и высокой неопределенности России необходимо провести экономические реформы. Об этом пишут "Ведомости", ссылаясь на "Интерфакс" и заявление председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной в Госдуме.

"Нам нужно провести преобразования и перейти к новой модели роста при неблагоприятных внешних условиях, при высокой неопределенности", – цитирует ее издание.

Председатель ЦБ подчеркнула, что денежно-кредитная политика регулятора не может компенсировать внутренние структурные ограничения российской экономики. По словам Набиуллиной, основные внешние риски связаны с динамикой цен на нефть, ситуацией в развитых странах, обострением торговых войн и усилением санкционной риторики.

Набиуллина отметила, что благодаря плавающему валютному курсу и бюджетному правилу по резервированию сверхдоходов от нефти зависимость экономики России от колебаний цен на нефть снизилась. В то же время председатель ЦБ предупредила об опасности оттока капитала с развивающихся рынков, к которым относится и Россия. Долгие годы инвестиции в развивающиеся страны нарастали, однако после нормализации ситуации в странах с развитой экономикой эта тенденция может смениться оттоком.

Относительно рисков мировых торговых войн Набиуллина обратила внимание, что экономические конфликты между крупнейшими странами могут спровоцировать серьезную нестабильность на глобальном рынке. "Важным новым источником проблем в этом году стала эскалация внешнеторговой напряженности между США и Китаем и рядом других стран, введение взаимных протекционистских барьеров, – заметила она. – Не исключены серьезные всплески рыночной волатильности, падение фондовых рынков при особенно неблагоприятном развитии – переходе от торговых к валютным войнам".

Говоря о санкциях, Набиуллина отметила, что они вызывают негативные, но ограниченные по времени эффекты, а российская экономика и финансовая система к ним адаптируются. Она подчеркнула, что регулятор должен быть готов к усилению санкционного давления.

По данным ЦБ, потенциальный рост российской экономики ограничен 1,5–2% в год. Именно на столько, по базовому прогнозу регулятора, вырастет ВВП в 2018 г. В 2019 г. ЦБ ожидает рост 1,2–1,7% с последующим ускорением до 2–3% к 2021 г.