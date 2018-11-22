Четверг, 22 Ноябрь, 08:24

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Какие книги по психологии вас интересуют?

Спецпроекты

$ 65,95
€ 75,15
Обь
49см +3

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Перемены в правительстве Алтайского краяМусорная реформаСессии Алтайского краевого Заксобрания
Новости

Это фантастика: сколько алтайские автомобилисты "переплачивают" за бензин

, ИА "Амител"
Сколько бы денег сэкономили водители, если бы бензин продавался по 30 рублей за литр?

Фото: business-gazeta.ru

Независимые АЗС готовы продавать бензин по 30 рублей за литр, заявил глава аналитического центра Независимого топливного союза (НТС) Григорий Баженов. Портал Amic.ru очень заинтересовало данное утверждение, и наша редакция решила прикинуть, сколько же, исходя из столь оптимистичных слов, "переплачивают" за топливо алтайские автомобилисты.

Напомним, что по данным НСН, Григорий Баженов, высказываясь о ценах на горючее, заявил следующее: "Независимый сектор не влияет на цены. Он пляшет от тех цен, которые ему установили. Независимому сектору можно продавать товар по любой цене. Нас устроило бы и 30 рублей за литр. Дайте только нормальную маржинальность (разница между отпускной ценой товарной единицы и себестоимостью товарной единицы – прим. ред.), которая будет больше трех рублей на литр, которая позволит зарабатывать и отправлять средства на реинвестиции, покрывать издержки амортизации и вкладываться в развитие".

Что же, если представить, что сегодня автовладельцы Алтайского края имели возможность заправляться по цене 30 рублей за литр топлива, путем нехитрых подсчетов выходит следующее.

По информации Росстата, средние потребительские цены на бензин автомобильный на 12 ноября 2018 года в Барнауле составили 41,29 рубля за литр.

По категориям бензина средние цены в краевой столице на указанную дату выглядят так:

  • АИ-92 — 40,54 рубля;
  • АИ-95 — 42,57 рубля;
  • АИ-98 — 47,70 рубля.

Таким образом, продолжая "фантазировать" на эту тему, получается, что автомобилисты в Барнауле переплачивают за "горючку" порядка 30%.

В целом по России размер "переплаты" выглядит еще внушительнее, если учесть что средние цены на бензин по состоянию на 12 ноября составляли 43,47 рубля. Что касается марки топлива, то тут средний общероссийский ценник за литр топлива таков:  

  • АИ-92 — 41,55 рубля;
  • АИ-95 — 44,83 рубля;
  • АИ-98 — 50,26 рубля.

Прискорбно, что надпись "30 рублей" на автозаправочных табло теперь для наших автомобилистов – лишь сладкое воспоминание.  

Материалы по теме

 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< ноябрь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30      
08:17
Советский Fiat и "горбатый": как "Запорожец" покорил миллионы автолюбителей 4
08:06
Госпожа канцлер: подборка интересных фактов из жизни Ангелы Меркель 13
08:04
Гендиректор БГЭС отвечает на вопросы читателей Amic
Решает проблемы в режиме онлайн
08:00
В моде мультидисциплинарный подход к красоте 1
07:50
Барнаульцев научат развивать свой эмоциональный интеллект 0
07:34
Как успеть купить квартиру, пока не выросли ставки по ипотеке 0
07:22
Это фантастика: сколько алтайские автомобилисты "переплачивают" за бензин 0
07:19
Выгодно всем: села на Алтае переходят на работу с "мусорным" регоператором 0
07:15
Выкинь боль из головы: отчего возникает головная боль и как ее лечить 0
07:03
От минимализма до обвесов: история эволюции легендарного Land Cruiser 1
07:00
Мама дорогая: стихи знаменитых поэтов про маму 0
06:48
Дом по соседству с интеллигентными людьми продают в Барнауле за 25 млн руб. 4
06:32
Самая горячая блондинка поколения: фото великолепной Скарлетт Йоханссон 72
06:23
Весь в отца: звездные папы и их звездные сыновья 0
06:01
Перевозчики пояснили, почему в Барнауле продают билеты в обход валидатора 9
05:14
"Цыпленок Цыпа" стал худшим мультфильмом Disney 1
04:15
МИД РФ предостерег Украину от авантюр в Азовском море 0
03:11
Под Воронежем обрушился автомобильный мост 0
02:22
Адвокат Кокорина опровергла информацию о выплате компенсации водителю 0
01:09
Опубликовано видео маневров четырех новейших Су-57 0
00:05
Ученые обнаружили новую причину таяния льдов в Антарктиде 0
23:57
Болельщики признали Дзюбу лучшим игроком сборной РФ в Лиге наций 0
23:41
Под Новосибирском обрушилась стена здания школы 0
23:21
Кокорин и Мамаев перечислили избитому водителю деньги из СИЗО 0
22:58
Финские националисты потребовали вернуть Карелию 5
22:41
Набиуллина призвала провести в РФ экономические реформы 4
22:21
СМИ: пожилой мужчина умер на улице в Барнауле 3
21:57
Опубликовано фото со свадьбы Алибасова и Федосеевой-Шукшиной 0
21:38
В сети появились переговоры пилотов самолета, сбившего человека в Москве 1
21:20
Независимые АЗС заявили, что готовы продавать бензин по 30 рублей за литр 4
20:51
Росгвардия прокомментировала сообщения о покупке машин с лазерным оружием 2
20:38
Ространснадзор проверит Шереметьево после гибели мужчины на ВПП 0
20:21
Жестокое избиение школьников в Барнауле: возбуждено уголовное дело 2
19:51
Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2019-2021 годы 0
19:28
В Софеде заступились за сенатора, которая заявила о пользе голода 2
19:08
Коротко о главном: судьба планетария, обход Барнаула и избиение школьников
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 21 ноября
18:48
В Крыму назвали "мифом" слова о проседании моста через Керченский пролив 0
18:36
Суд в США освободит россиянку, обвиняемую в похищении детей 0
18:22
Сеть гипермаркетов Castorama покидает российский рынок 1
17:52
Сатирик Зеленский лидирует в рейтинге на пост главы Украины 3
17:33
Археологи нашли в Подмосковье череп мамонта с кладом 0
17:22
Бизнесменов в Горном Алтае поймали на торговле просроченными продуктами 0
17:14
В Минпросвещения отреагировали на предложение об альтернативе ЕГЭ 0
17:02
Ветеран ВОВ в Барнауле отсудил 150 тысяч рублей у сбившего его водителя 0
16:54
Российские ученые рассказали об опасностях прогулок с собаками 2
16:33
Уголовное дело возбудили после гибели трех жителей Алтая при пожаре 0
16:21
Разрушающийся мост через Барнаулку планируют отремонтировать за два года 1
16:12
СМИ: налоги в последние три года растут вдвое быстрее зарплат 7
16:06
Опорному АлтГУ дадут 32 млн руб. за выполнение программы развития 1
15:49
Травля школьника в Барнауле: работа лицея № 101 взята на контроль 13

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.