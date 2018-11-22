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Независимые АЗС готовы продавать бензин по 30 рублей за литр, заявил глава аналитического центра Независимого топливного союза (НТС) Григорий Баженов. Портал Amic.ru очень заинтересовало данное утверждение, и наша редакция решила прикинуть, сколько же, исходя из столь оптимистичных слов, "переплачивают" за топливо алтайские автомобилисты.

Напомним, что по данным НСН, Григорий Баженов, высказываясь о ценах на горючее, заявил следующее: "Независимый сектор не влияет на цены. Он пляшет от тех цен, которые ему установили. Независимому сектору можно продавать товар по любой цене. Нас устроило бы и 30 рублей за литр. Дайте только нормальную маржинальность (разница между отпускной ценой товарной единицы и себестоимостью товарной единицы – прим. ред.), которая будет больше трех рублей на литр, которая позволит зарабатывать и отправлять средства на реинвестиции, покрывать издержки амортизации и вкладываться в развитие".

Что же, если представить, что сегодня автовладельцы Алтайского края имели возможность заправляться по цене 30 рублей за литр топлива, путем нехитрых подсчетов выходит следующее.

По информации Росстата, средние потребительские цены на бензин автомобильный на 12 ноября 2018 года в Барнауле составили 41,29 рубля за литр.

По категориям бензина средние цены в краевой столице на указанную дату выглядят так:

АИ-92 — 40,54 рубля;

АИ-95 — 42,57 рубля;

АИ-98 — 47,70 рубля.

Таким образом, продолжая "фантазировать" на эту тему, получается, что автомобилисты в Барнауле переплачивают за "горючку" порядка 30%.

В целом по России размер "переплаты" выглядит еще внушительнее, если учесть что средние цены на бензин по состоянию на 12 ноября составляли 43,47 рубля. Что касается марки топлива, то тут средний общероссийский ценник за литр топлива таков:

АИ-92 — 41,55 рубля;

АИ-95 — 44,83 рубля;

АИ-98 — 50,26 рубля.

Прискорбно, что надпись "30 рублей" на автозаправочных табло теперь для наших автомобилистов – лишь сладкое воспоминание.