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Финляндия должна потребовать возвращения земель, вошедших в состав РФ после Второй мировой войны. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Twitter-аккаунт члена партии "Истинные финны" Генри Хаутамяки.

"На осенней конференции молодежного крыла партии было принято решение объявить, что Финляндия должна официально потребовать возвращения территорий, включая Карелию, переданных России в конце Второй мировой войны, чтобы вернуться к границам 1939 года", — цитирует агентство текст сообщения.

Также Хаутамяки опубликовал карту на которой видно, что националисты желают вернуть ряд районов Карелии рядом с Ладожским озером и часть Мурманской области.

Данные территории стали российскими после Советско-финской войны (1941 — 1944) и Второй мировой. К Советскому Союзу отошли часть Карелии, области Салла и Петсамо (ныне Печенга), а также ряд островов в Финском заливе.