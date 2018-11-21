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Футболисты "Зенита" и "Краснодара" Александр Кокорин и Павел Мамаев, которых обвиняют в хулиганстве и нанесении побоев по делу о драке в центре Москвы, перечислили избитому ими водителю ведущей Первого канала деньги в счет компенсации морального и материального вреда. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник, близкий к следствию.

По словам собеседника агентства, вопрос с водителем в материальном плане "урегулирован" — средства отправили потерпевшему на специально открытый для него расчетный счет. Суд может трактовать это как смягчающие обстоятельства. Также сообщается, что Кокорин и Мамаев принесли всем потерпевшим извинения, признав вину в полном объеме.

Адвокаты футболистов и потерпевших не подтвердили и не опровергли данные о перечислении денег, сославшись на подписку о неразглашении тайны следствия. Официального комментария полиции агентству также получить не удалось.