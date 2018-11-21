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Кирпичная стена рухнула в среду, 21 ноября, в крыле обрушилась в среду в крыле школы в Новосибирской области, где проводился капитальный ремонт. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на ГУ МЧС по региону.

Уточняется, что инцидент произошел в населенном пункте Чаинка Купнского района. В школе в крыле, которое не эксплуатировалось, и где проводился капремонт, рухнула кирпичная стена первого и второго этажа. Пострадавших в результате ЧП нет.

Из-за произошедшего на четверг запланировано проведение внеочередного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС Купинского района.

В правительстве области отметили, что региональные власти взяли на особый контроль ситуацию с обрушением в школе, будет принят ряд мер в связи с инцидентом.

Сообщается, что площадь обрушения составила 120 квадратных метров. В момент обрушения детей в школе не было. В здании меняли деревянные окна на пластиковые. Всего в школе учатся 56 человек, 30 человек персонала. Занятия на 22 ноября отменены.