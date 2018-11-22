Фото: Amic.ru

C 1 января 2019 года в Алтайском крае должна заработать новая система обращения с коммунальными отходами. За весь цикл — приемку, транспортировку, обработку и захоронение — начнет отвечать специально созданный региональный оператор. Особенно показательно в этой связи то, как "мусорная реформа" отразится на сельских населенных пунктах Алтайского края. В одном из них — Боровихе Первомайского района побывал корреспондент Amic.ru.

Обслуживать данное село уже с нового года начнет компания "Эко-Комплекс" — оператор барнаульского полигона и с недавнего времени регоператор по обращению с отходами Барнаульской зоны, куда входят Новоалтайск, ЗАТО Сибирский, а также населенные пункты Калманского, Косихинского, Павловского, Первомайского, Ребрихинского, Тальменского и Троицкого районов.

В соответствии с федеральным законодательством, все собственники твердых коммунальных отходов (физические и юрлица, индивидуальные предприниматели) обязаны заключить договор с региональным оператором на оказание услуг. Причем даже если нет письменного договора, то региональный оператор вправе предъявить собственникам жилья квитанции на оплату услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами в зоне своей работы.

Так, регоператор по Барнаульской зоне ("Эко-Комплекс") уже приступил к заключению договоров. В селе Боровиха Первомайского района эта работа ведется вторую неделю. В общей сложности здесь около 2800 домовладений. Централизованно вывозят мусор примерно 800 из них. Оставшаяся часть жителей решает эту проблему самостоятельно. Однако уже к новому году село должно быть полностью охвачено услугой по вывозу мусора.

Как рассказал глава Боровихинского сельсовета Валерий Голубцов, сейчас со стороны местных властей с населением ведется активная работа по заключению договоров. При этом большинство жителей поддерживают новый подход к организации вывоза мусора. Сельчане отметили, что для них выбранный способ сбора мусора очень удобен. "Мы всегда знаем, когда и в какое время приедет машина. Незадолго до обозначенного часа выносим его и аккуратно оставляем у обочины дороги. Никакие собаки за это время его не растащат, переживать тут нечего", — добавила собеседница портала Amic.ru. Кстати, мусор у жителей села забирают стабильно раз в неделю.

Жителей Боровихи, заключивших договор с регоператором, привлекает не только цена (ранее они платили по 90 рублей в месяц с человека, по новому тарифу это будет вдвое дешевле), но и тот факт, что окрестности села не будут больше служить местом для несанкционированных свалок.

Глава сельсовета добавил, что муниципалитет за последние годы потратил на ликвидацию таких свалок более 400 тысяч рублей. Большая часть из тех, кто отказывался платить за мусор ранее, объясняли, что все отходы они якобы сжигали в бане. Между тем периодически в темное время суток на улицах можно было видеть телеги, очевидно, снаряженные тем самым мусором, что в принципе невозможно сжечь, поделился своими наблюдениями Валерий Голубцов.

"После того, как 2-3 таких любителей выбрасывать отходы удастся поймать с поличным и оштрафовать, думаю, все окончательно перейдут на цивилизованный способ утилизации мусора и подпишут договоры", — прокомментировал ситуацию г-н Голубцов.

Отметим, что сама процедура заключения договора не выглядит громоздкой или слишком затянутой по времени. Для нее требуется паспорт, выписка из домовой книги, документ, подтверждающий право собственности. В заявлении обязательно необходимо указать количество зарегистрированных в доме человек. Со всеми документами нужно обратиться к представителю регоператора в селе. В оформлении документов помогают и сотрудники сельсоветов.

"В селах Барнаульской зоны мы только начали эту работу. По Барнаулу первые итоги уже можно назвать. Все управляющие компании в городе заключили с нами договор. Гораздо сложнее и тревожнее выглядит ситуация с ТСЖ. Здесь привыкли к тому, что на рынке постоянно высокая конкуренция, много мусоровывозящих компаний и выбрать одну не составит проблем. То есть в ТСЖ не всегда понимают, что теперь именно региональный оператор будет замыкать весь цикл обращения с отходами. Многие до сих пор не предоставили информацию о количестве проживающих, наличии контейнеров, объемах и графике вывоза мусора. Между тем нужно понимать, если ТСЖ не заключит договор с региональным оператором, то с началом его работы в зону обслуживания ТСЖ никто не придет забирать мусор", — пояснил коммерческий директор "Эко-Комплекса" Илья Гладышев.

Напомним, новая система заработает не позднее 1 января 2019 года. В первое время ее механизм будут отлаживать на примере сел, где ранее централизованно вывозили мусор. При этом вывоз мусора теперь станет коммунальной услугой. Соответствующая строка появится в квитанциях вне зависимости от того, есть договор или нет. В том, случае если договор не заключен, регоператор все равно будет начислять плату за обращение твердыми коммунальными отходами, и в случае неоплаты вынужден будет обратиться в суд с иском о взыскании задолженности.

По законодательству, вывоз мусора может происходить либо с контейнерной площадки либо из бункера, либо бестарным способом. Наиболее распространенный вариант для села — как раз последний. То есть жители пакуют отходы в специальные полиэтиленовые пакеты, выставляют их на улицу и в определенное время, утвержденное в договоре, их забирает оператор. Когда "Эко-Комплекс" начнет свою работу, то будет обязан раздавать эти мешки бесплатно.

Исходя из утвержденных цифр, для жителей Барнаула норматив составляет 0,18 куб. м в месяц на одного проживающего. Для остальных населенных пунктов Алтайского края норматив равен 0,121 куб м. Если переводить это в пакеты, то на одного жителя сельской местности приходится 4 пакета по 40 литров, у барнаульцев — те же 4 пакета, но емкостью 60 л.