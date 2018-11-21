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Российские болельщики после игры сборных России и Швеции выбрали лучшего российского футболиста в матчах Лиги наций. Им стал нападающий национальной сборной Артем Дзюба, пишет "Лента.ру".

На протяжении всех матчей Лиги наций платежная система "Мир" предлагала выбирать игроков сборной России, которые хорошо проявили себя на поле. В режиме реального времени каждый болельщик мог проголосовать за своего любимого футболиста. Так, победителем первого этапа стал Марио Фернандес, второго — Артем Дзюба.

Решающее голосование проходило во время заключительного матча сборной России в Лиге наций УЕФА, который состоялся 20 ноября. Артем Дзюба занял первое место по результатам трех этапов: за него было отдано максимальное количество голосов — 739 тысячи.

В качестве памятного приза спортсмен получил кубок со множеством пожеланий от болельщиков, которые платежная система "Мир" собирала на протяжении всех матчей международного футбольного турнира.

Вручал приз спортсмену самый преданный поклонник российской сборной — победитель футбольной викторины от платежной системы "Мир". Им стал прораб из Санкт-Петербурга Александр Шутов.