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Активный источник геотермального тепла, расположенный глубоко подо льдами на востоке Антарктиды, обнаружила международная команда ученых. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на портал Science Alert.

"Процесс таяния, который мы наблюдаем сейчас, по всей видимости, продолжается в течение тысяч или даже миллионов лет и не особо влияет на изменение ледового покрова", — рассказал исследователь Британской антарктической службы (BAS) Том Джордан.

Группа экспертов полагает, что радиоактивные породы и горячие источники способствуют дополнительному прогреву ледников. Их выводы основаны на результатах исследования, которое было проведено с помощью высокочувствительного радара, позволившего обследовать толщи льда на глубине около 3 км.

Согласно новой гипотезе, причиной разрушения ледяных щитов является не только и не столько деятельность человека, приведшая к глобальному потеплению, сколько наличие "разогретых пород" подо льдами Антарктиды, которые и провоцируют быстрое таяние ледников. В частности, обширный источник вулканического тепла был недавно обнаружен под ледником Пайн-Айленд в Антарктиде.

"Результаты исследования довольно неожиданны! Мы были убеждены, что Антарктида — это массив древних, холодных пород, которые мало влияют на ледовый щит. Оказалось, что это не так", — отметил Тим Джордан. Тем не менее ученые далеки от мысли, что эти источники тепла "превратят Антарктиду в воду" за несколько лет, но они неизбежно, по их мнению, ускорят процесс таяния ледяных шапок на Северном и Южном полюсах планеты.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале Scientific Reports.