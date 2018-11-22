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Опубликовано видео маневров четырех новейших Су-57

, ИА "Амител"
На ролике истребители летят с минимальной дистанцией

Фото: youtube.com

В сети появилась видеозапись маневров российских многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на канал "Звезда".

Запись была сделана с военно-транспортного самолета Ан-12. В ролике видно, как истребители летят друг за другом, соблюдая минимальную дистанцию в несколько метров, а один из них также выполняет вращение в горизонтальной плоскости.

Су-57 - перспективный российский авиакомплекс пятого поколения, созданный с применением технологий малозаметности. Разработкой самолета занимается ОКБ Сухого. Истребитель предназначен для уничтожения воздушных, наземных и надводных целей с применением систем ПВО, дальней разведки, а также для разрушения системы управления авиацией противника.

ВКС России получит первую партию из 12 истребителей в следующем году.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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