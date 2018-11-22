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Защита футболиста Александра Кокорина опровергла информацию СМИ о выплате компенсации пострадавшему водителю ведущей Первого канала Виталию Соловчуку. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на адвоката игрока Татьяну Стукалову.

Она отметила, что сторона защиты подобных действий не принимала. "Мне ничего об этом не известно, и самому Александру тоже. Я только что с ним встречалась. Он находится в тюрьме, и странно, если он оттуда может переводить деньги", — заявила Стукалова, добавив, что не известно, о какой сумме идет речь.

"Разве была экспертиза по этому поводу, кто-то посчитал сумму? Откуда вся эта информация берется? Я бы хотела это опровергнуть", — заявила правозащитница.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что находящиеся в СИЗО футболисты Павел Мамаев и Кокорин перечислили избитому водителю деньги в счет компенсации морального и материального вреда.