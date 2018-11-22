Четверг, 22 Ноябрь, 03:35

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Какие книги по психологии вас интересуют?

Спецпроекты

$ 65,95
€ 75,15
317202
Обь
49см +3

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Перемены в правительстве Алтайского краяМусорная реформаСессии Алтайского краевого Заксобрания
Новости

Адвокат Кокорина опровергла информацию о выплате компенсации водителю

, ИА "Амител"
Защитница отметила, что было бы странно, если бы футболист переводил из тюрьмы деньги

Фото: news-factor.ru

Защита футболиста Александра Кокорина опровергла информацию СМИ о выплате компенсации пострадавшему водителю ведущей Первого канала Виталию Соловчуку. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на адвоката игрока Татьяну Стукалову.

Она отметила, что сторона защиты подобных действий не принимала. "Мне ничего об этом не известно, и самому Александру тоже. Я только что с ним встречалась. Он находится в тюрьме, и странно, если он оттуда может переводить деньги", — заявила Стукалова, добавив, что не известно, о какой сумме идет речь.

"Разве была экспертиза по этому поводу, кто-то посчитал сумму? Откуда вся эта информация берется? Я бы хотела это опровергнуть", — заявила правозащитница.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что находящиеся в СИЗО футболисты Павел Мамаев и Кокорин перечислили избитому водителю деньги в счет компенсации морального и материального вреда.

Материалы по теме

 

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< ноябрь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30      
03:11
Под Воронежем обрушился автомобильный мост 0
02:22
Адвокат Кокорина опровергла информацию о выплате компенсации водителю 0
01:09
Опубликовано видео маневров четырех новейших Су-57 0
00:05
Ученые обнаружили новую причину таяния льдов в Антарктиде 0
23:57
Болельщики признали Дзюбу лучшим игроком сборной РФ в Лиге наций 0
23:41
Под Новосибирском обрушилась стена здания школы 0
23:21
Кокорин и Мамаев перечислили избитому водителю деньги из СИЗО 0
22:58
Финские националисты потребовали вернуть Карелию 0
22:41
Набиуллина призвала провести в РФ экономические реформы 0
22:21
СМИ: пожилой мужчина умер на улице в Барнауле 0
21:57
Опубликовано фото со свадьбы Алибасова и Федосеевой-Шукшиной 0
21:38
В сети появились переговоры пилотов самолета, сбившего человека в Москве 1
21:20
Независимые АЗС заявили, что готовы продавать бензин по 30 рублей за литр 1
20:51
Росгвардия прокомментировала сообщения о покупке машин с лазерным оружием 1
20:38
Ространснадзор проверит Шереметьево после гибели мужчины на ВПП 0
20:21
Жестокое избиение школьников в Барнауле: возбуждено уголовное дело 1
19:51
Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2019-2021 годы 0
19:28
В Софеде заступились за сенатора, которая заявила о пользе голода 2
19:08
Коротко о главном: судьба планетария, обход Барнаула и избиение школьников
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 21 ноября
18:48
В Крыму назвали "мифом" слова о проседании моста через Керченский пролив 0
18:36
Суд в США освободит россиянку, обвиняемую в похищении детей 0
18:22
Сеть гипермаркетов Castorama покидает российский рынок 1
17:52
Сатирик Зеленский лидирует в рейтинге на пост главы Украины 2
17:33
Археологи нашли в Подмосковье череп мамонта с кладом 0
17:22
Бизнесменов в Горном Алтае поймали на торговле просроченными продуктами 0
17:14
В Минпросвещения отреагировали на предложение об альтернативе ЕГЭ 0
17:02
Ветеран ВОВ в Барнауле отсудил 150 тысяч рублей у сбившего его водителя 0
16:54
Российские ученые рассказали об опасностях прогулок с собаками 2
16:33
Уголовное дело возбудили после гибели трех жителей Алтая при пожаре 0
16:21
Разрушающийся мост через Барнаулку планируют отремонтировать за два года 1
16:12
СМИ: налоги в последние три года растут вдвое быстрее зарплат 7
16:06
Опорному АлтГУ дадут 32 млн руб. за выполнение программы развития 1
15:49
Травля школьника в Барнауле: работа лицея № 101 взята на контроль 13
15:32
Россиянин проиграл в борьбе за пост главы Интерпола корейскому кандидату 21
15:21
Барнаульца, объяснившего убийство соседки "внутренним голосом", ждет суд 0
15:13
В Госдуме предложили ужесточить правила покупки оружия 6
15:01
От парты — на операционный стол: в Барнауле жестоко избили двоих школьников 33
14:49
Жительница Алтая хотела покорить рынок криптовалют, а потеряла 200 тыс. 5
14:33
Новый глава алтайского Минздрава хочет решать кадровую проблему через банки 9
14:22
Роскачество рассказало, как выбирать красную икру 5
14:11
Начало строительства обхода Барнаула вновь отложили на неопределенный срок 7
14:03
В США дрон впервые успешно доставил донорскую почку 4
13:50
Толстовки в поддержку Мамаева и Кокорина начали продаваться в интернете 8
13:38
Министр рассказал, чем отличаются зарплаты алтайских врачей от красноярских 17
13:24
В Думе хотят заменить ЕГЭ системой выявления талантов с помощью блокчейна 7
13:16
Ледовый каток откроют на стадионе "Мотор" в Барнауле 4
13:05
В "Фантастических тварях" обнаружили плагиат советских фильмов 3
12:54
Идею штрафовать безработных за неуплату взносов назвали хамством 25
12:35
В Москве двоих следователей задержали за взятку в 5 млн рублей 9
12:22
Неработающих хотят заставить платить страховые взносы: что происходит 33

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.