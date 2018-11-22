Фото: youtube.com

В Воронежской области обрушился мост через реку Савала. В сети появилась запись с места происшествия, пишет РИА Новости.

В опубликованном ролике видны обломки перекрытий и упавших с моста машин. На месте инцидента работают сотрудники экстренных служб.

ЧП произошло в селе Братки Терновского района. Мост рухнул под тяжестью проезжающих машин. С переправы упали два МАЗа и кран КамАЗ. Обрушилось 120 метров пролета моста.

Агентство пишет, что аварийно-спасательные работы уже завершены. По данным МЧС, в результате обрушения моста пострадали шестеро человек.