Фото: ukraina.ru

РФ предостерегла Украину от противоречащих международному праву попыток пересмотреть статус Азовского моря как внутренних вод двух стран. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление российского внешнеполитического ведомства.

"В этой связи призываем Киев воздержаться от любых авантюр, направленных на одностороннее установление государственной границы в Азовском море, которую Россия не признает", — добавили в МИД.

При это в ведомстве возложили ответственность за возможное дальнейшее обострение ситуации на Украину и страны, которые ее поддерживают.

В российском министерстве подчеркнули, что Москва готова к конструктивному диалогу по ситуации в акватории.