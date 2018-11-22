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Худшим мультфильмом студии Disney признали "Цыпленок Цыпа" 2005 года выпуска. Всего в рейтинг вошло 57 анимационных картин, пишет ТАСС, ссылаясь на Collider.

"Зрители практически сразу забыли этот мультфильм, по уважительной причине: он был действительно плох", — цитирует агентство текст описания.

На 56 месте оказался "Лис и пес" 1981 года, а за ним идет мультфильм "Не бей копытом" (2004 год).

Лучшим мультиком признали "Пиноккио" 1940 года. Критики приняли его очень тепло. Кроме этого, "Пиноккио" был удостоен "Оскара" в двух номинациях.

Вторую строчку заняла "Спящая красавица" (1959 год), а замыкает тройку лидеров "Фантазия" (1940 год).

В перечне также присутствуют мультфильмы "Бэмби" (1942 год), "Красавица и Чудовище" (1991 год), "Король Лев" (1994 год), "Питер Пэн" (1954 год), "Медвежонок Винни и его друзья" (2011 год) и "Книга джунглей" (1967).