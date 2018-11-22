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Начальник главного управления российского Генштаба (ГРУ) Игорь Коробов умер в среду, 21 ноября, в возрасте 62-х лет. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Минобороны РФ.

В ведомстве добавили, что Коробов скончался после тяжелой и продолжительной болезни. В министерстве выразили соболезнования его родным и близким.

Коробов родился в 1956 году в Вязьме. В 1977 году с отличием окончил летное отделение Ставропольского высшего военного авиационного училища летчиков и штурманов противовоздушной обороны им. Судеца. В 1985-м окончил Военно-дипломатическую академию Советской Армии, являлся выпускником Военной академии Генштаба Вооруженных сил.

Он возглавил ГРУ в январе 2016 года после смерти Игоря Сергуна. Генерал был отмечен госнаградами, включая звание Героя России.

Коробов был женат, у него остались две дочки.