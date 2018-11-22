Фото: omsk300.ru

Барнаульцев утром в четверг, 22 ноября, ждут семибалльные заторы на дорогах. Об этом гласят данные "Яндекс.Пробок".

Так, наиболее загружено движение по улице Попова на участке от Антона Петрова до Павловского тракта, по улице Кутузова, проспекту Ленина от пересечения с Северо-Западной до Кулагина, а также на Павловском тракте после кольцевого перекрестка. Скорость движения здесь не превышает 5-7 километров в час.

Также заторы наблюдаются на отрезках улиц Солнечная Поляна, Малахова, Георгиева, Власихинской, Советской Армии, Матросова, проспектах Калинина и Строителей.

Добавим, что в городе произошла одна авария. Значок ДТП на карте появился на проспекте Строителей недалеко от пересечения с Красноармейским проспектом.