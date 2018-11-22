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МВД хочет сократить сроки выдачи загранпаспорта

, ИА "Амител"
Изменения должны коснуться срока оформления загранпаспорта по месту пребывания

Фото: dbnews.org

МВД хочет сократить с четырех до трех месяцев максимальный срок оформления загранпаспорта по месту пребывания. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на проект соответствующего приказа, размещенный на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Данный срок предлагают установить как для обычного, так и для загранпаспорта с электронным носителем информации, добавила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Она напомнила, что в данный момент максимальный срок оформления загранпаспорта по месту пребывания равен четырем месяцам, а по месту регистрации — месяцу.

Для нового порядка получения паспортов не понадобится дополнительное финансирование и увеличение численности подразделений МВД.

С первого сентября граждане РФ могут оформить и получить биометрические паспорта в МФЦ округов и административных центров с населением более 50 тысяч человек. Заявление о выдаче документа можно подать через сайт госуслуг.

С 3 августа размер госпошлины на оформление данного вида документов вырос с 3,5 тысячи до пяти тысяч рублей, для детей до 14 лет — с полутора тысяч до 2,5 тысячи рублей.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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