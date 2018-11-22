Фото: timeout.ru

Ученый из Ярославской области Алексей Сажнев сообщил, что открыл новый вид жука-пилоуса и назвал его Augyles letovi — в честь лидера группы "Гражданская оборона" Егора Летова. Об этом пишет РИА Новости.

Стажнев является старшим научным сотрудником Института биологии внутренних вод имени И.Д. Папанина Российской академии наук, который находится в поселке Борок Ярославской области, и имеет степень кандидата биологических наук.

"Нашелся жук в старой коллекции, которая попала мне в руки от умершего коллеги, который, как и я, занимался семейством Heteroceridae, или пилоусами. В коллекции были отдельные сборы из европейской части России и из-за границы. Я стал обрабатывать сборы, поднимать литературу, советоваться с коллегами, и мы решили, что обнаружен новый вид жука", — рассказал специалист, добавив, что он дал новому виду название Augyles letovi, что можно перевести как "пилоус Летова".

Сажнев связал данное название с тем, что в 2018 году было десять лет со дня смерти музыканта, который в свое время очень повлиял на ученого. "С историей про аэропорт это никак не связано, описание было до истории с конкурсом, просто так получилось", — добавил специалист.

Статья Сажнева с описательным диагнозом и этимологией Augyles letovi появилась в научном журнале. Он отметил, что, согласно международному зоологическому кодексу номенклатуры, этого достаточно для признания нового вида.

"Семейством Heteroceridae занимаются всего порядка трех-четырех человек, поэтому группа достаточно не изучена. Плюс сам жук из Вьетнама, из Юго-Восточной Азии, а это достаточно сложный регион, откуда тоже мало что известно. Поэтому открытие мое не сказать, что уникальное, в этом ничего особенного нет", — подчеркнул ученый.