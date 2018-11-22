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Создателя "Ералаша" не пустили в Грузию

, ИА "Амител"
Это произошло из-за того, что ранее он был в Абхазии

Фото: postnews.ru

Худрук "Ералаша" Борис Грачевский сообщил, что его вместе с режиссером Александром Шейном и продюсером Владимиром Пирожком не пустили в Грузию. Причиной этого стало то, что ранее они посетили Абхазию, пишет РИА Новости.

По словам Грачевского, они собирались попасть на фестиваль "Свидание с Россией". "Нас не пустили в страну из-за того, что мы были в Абхазии. Вежливо препроводили, посадили на самолет. Я уже в Москве", — рассказал создатель "Ералаша", добавив, что ему обидно, поскольку он не был ранее в Грузии. Кроме этого, они "готовились и приготовили много интересного".

Художественный руководитель "Ералаша" добавил, что, так как в Грузии отсутствует российское посольство, организаторам фестиваля пришлось вести переговоры через диппредставительство Швейцарии, однако глава грузинского МВД "был непоколебим".

"Потеряно время, чемоданов нет, будут искать. Целая история", — заключил Грачевский.

Ранее в МВД Грузии сообщили агентству, что не пустили в страну трех кинематографистов из РФ.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

22.11.2018 09:43
- гость -

Ну так пусть скажет спасибо, что просто не пустили. В принципе мог бы и побольше неприятностей поиметь. А вообще ситуация замечательная - едешь в страну, будь добр соблюдать ее законы. Тут же человек нарушил закон, и ему "обидно". Сюр какой-то.

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22.11.2018 09:50
- гость -

Почему грузин Джугашвили организовал голодомор на Украине в 30-ые годы?Что его толкало на это?Украинцы на эту тему даже музей открыли.

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