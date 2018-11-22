Фото: carrrsmag.com
Продажи новых машин Bentley в РФ за десять месяцев текущего года — с января по октябрь — выросли на 27% и составили 217 штук. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные "Автостата".
Самой популярной моделью бренда в стране стал кроссовер Bentayga. Так, за указанный выше срок было куплено 156 таких машин, что составляет более 70% от всего объема проданных Bentley в России.
При этом, согласно данным агентства, более половины всех Bentley приобрели в столице РФ (116 штук). В Санкт-Петербурге было продано 25 машин, в Подмосковье — десять, а в Краснодарском крае — шесть.
Комментарии
Это такая радость, такая.... что словами не описАть!
Там Россия.
Ржевский погоны не жмут?
на 27%
Доходы россиян растут в связи с санкциями? Зачем тогда вводить такие санкции?