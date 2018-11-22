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Пенсионера из Барнаула ждет скамья подсудимых — 64-летнего горожанина обвиняют в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 11-летней подруги своей дочери.

Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, в 2017 году обвиняемый познакомился с 11-летней подругой своей дочери.

"Войдя в доверие к ребенку, он на протяжении длительного времени на своем автомобиле катал девочку по городу, кормил в кафе быстрого питания, возил на озеро. При этом он нередко показывал ей видеоролики порнографического характера, вел разговоры на тему сексуальных отношений, а также совершал в отношении нее иные действия сексуального характера", — отмечают в СКР.

Во время расследования уголовного дела мужчина не признал своей вины. В данный момент материалы дела переданы в суд.