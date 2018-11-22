Следком возбудил уголовное дело из-за буллинга в барнаульском лицее

По результатам проведенной доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), по факту бездействия должностных лиц МБОУ "Лицей № 101" Барнаула. Об этом сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

По версии правоохранителей, с сентября по ноябрь 2018 года группа подростков, обучающихся в лицее, систематически применяла в отношении 14-летнего учащегося психологическое и физическое насилие. Также установлены иные факты противоправных действий, которые совершались на территории данного учебного заведения в различные периоды времени в отношении иных учащихся. Дети подвергались физическому и психологическому насилию со стороны подростков, обучающихся в лицее. Данные обстоятельства были достоверно известны должностным лицам и педагогическому составу учебного заведения, однако каких-либо мер по урегулированию ситуации с их стороны предпринято не было.

В настоящее время уголовное дело передано в четвертый отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Алтайскому краю, создана следственная группа. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, в учебном заведении изъяты и изучаются правоустанавливающие документы и журналы регистрации обращений, а также записи с камер наружного видеонаблюдения. Следствием будет дана принципиальная юридическая оценка бездействию должностных лиц лицея. Уголовное дело находится на контроле руководителя следственного управления. Расследование продолжается.

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