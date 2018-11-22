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Новости

СМИ сообщили о грядущем подорожании социально значимых продуктов на 4-11%

, ИА "Амител"
Больше всего увеличится стоимость сахара

Фото: мояоколица.рф

В 2019 году социально значимые товары подорожают на 4–11%. Речь идет о хлебе, яйцах, свинине, молоке и сахаре. Такие данные содержатся в прогнозе Аналитического центра при правительстве, подготовленном для "Известий".

По словам эксперта организации Анастасии Сысоевой, больше всего увеличится стоимость сахара.

При оценке учитывались НДС, ситуация на базовых сельскохозяйственных рынках, прогноз роста цен Минэкономразвития, инфляция. Однако не рассматривались возможные изменения цен на сырье, увеличение зарплат работников и доходов компаний.

Установленная для социально значимой продукции льготная ставка НДС в 10% не сможет повлиять на ситуацию. Цены увеличатся благодаря росту инфляции и НДС на другие товары, используемые производителями.

По мнению исполнительного директора ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрия Вострикова, подорожает не только социально значимая продукция. Наибольшее влияние повышенный НДС окажет на цены продуктов с длинной производственной цепочкой.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

22.11.2018 10:20
- гость -

в т@пку правительство и их предводителя - задалбали уже.

0  0
22.11.2018 10:22
- гость -

Запретить СМИ

0  0
22.11.2018 10:27
- гость -

Чем меньше производим тем дороже.

0  0
22.11.2018 10:31
Cправедливый

Зато все своё! ))) Сами делаем, сами наценяем...

0  0
22.11.2018 10:39
- гость -

А на вырученные деньги отремонтируем наконец Кузю, ведь морские рубежи теперича без охраны - вдруг супостаты нападут!!!

0  0
22.11.2018 10:40
Kremlin

И в начале следующего года ВВП будет в зомбоящике вещать о рекордно низкой инфляции.

0  0
22.11.2018 10:55
- гость -

Михаил Мишустин подвел итоги налоговых поступлений за 10 месяцев 2018 года. По его словам, в консолидированный бюджет Российской Федерации поступило 17,6 трлн рублей, что на 23%, или на 3,3 трлн рублей, больше соответствующего периода предыдущего года. Причем половину прироста составляют ненефтегазовые доходы. За девять месяцев выросли поступления налога на прибыль – плюс 23%, НДС – плюс 14,1%, НДФЛ – плюс 12,5%.

по приращению поступлений НДС - инфляция не менее 14% ))

0  0
22.11.2018 11:04
- гость -

С 2012 года объем налоговых изъятий из экономики растет в 33 раза быстрее, чем сама экономика, сообщил в интервью «Ведомостям» глава ФНС Михаил Мишустин.
«За последние пять лет у нас средний рост ВВП составлял примерно 1,2%, а рост налоговых доходов - почти на 70%, без инфляции - 39,6%, т. е. разница между ростом экономики и налоговых доходов в 33 раза», - рассказал Мишустин, подчеркнув, что таков «кумулятивный эффект работы расширенного правительства».

Следующим шагом властей станет создание единого реестра населения и тотальный учет доходов физлиц, предупредил Мишустин.

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