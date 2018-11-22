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Опрос: более 80% россиян назвали себя счастливыми

, ИА "Амител"
Треть респондентов говорят, что чувствуют себя счастливыми благодаря семье

Фото: tbn-tv.com

Большинство россиян (84%) назвали себя счастливыми людьми. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на ТАСС и итоги опроса ВЦИОМ.

При этом отмечается, что процент наиболее высок среди людей с хорошим, по их оценкам, материальным положением (94%). Тогда как жалующиеся на свое материальное положение люди оценили уровень счастья в 66%.

Согласно исследованию, 33% россиян говорят, что чувствуют себя счастливыми благодаря семье. В то же время радуются жизни те, кто чувствуют себя здоровыми — 21%. Кроме этого, залогом счастья назвали детей и хорошую работу — по 15%.

В списке причин, которые заставляют чувствовать себя несчастными, указывают материальные трудности (12%) и плохое положение дел в стране (9%), а также плохое здоровье, низкие зарплаты и задержки выплат (по 5%).

Опрос проводился по телефону 14 ноября. В нем участвовали 1,6 тысячи россиян старше 18 лет.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

22.11.2018 10:44
гость

опять в здание госдумы опрос проводили

0  0
22.11.2018 10:47
- гость -



22.11.2018 10:44
гость

нет, на вечеринке у Сечина!!!

0  0
22.11.2018 10:48
Kremlin

Кто-нибудь контролирует ВЦИОМ? Кого он опрашивает? опрашивает ли вообще кого-то? несет ли ответственность за достоверность информации?
Не один миллион в года тратится на данную организацию. А результаты опросов у них всегда жизнерадостные, удобные для власти.

0  0
22.11.2018 10:53
- гость -

врут как обычно

0  0
22.11.2018 10:58
Дядька

Не верю, что у 80% россиян отсутствуют мозги.

0  0
22.11.2018 10:59
- гость -

Расходы россиян падают, цены, налоги, акцизы растут, а люди значит счастливей делаются?
страна некромунгеров?

0  0
22.11.2018 11:16
ГостьЯ

22.11.2018 10:44
гость
опять в здание госдумы опрос проводили


Спасибо, посмеялась.

0  0
22.11.2018 11:24
- гость -

22.11.2018 10:48
Kremlin
Если вы и вам подобные оценивают всё по соцсетям и форумам, хочется вам посочувствовать Счастливые люди редко сидят в соцсетях, им некогда. Так что сетевые хомяки это сборище неудачников, которым даже поплакаться на судьбу вживую некому,и делать выводы о чём-то по соцсетям всё равно сто проводить опрос о здоровье у пациентов морга.

0  0
22.11.2018 11:25
- гость -

Контракт на строительство военных судов подписали «Рособоронэкспорт» и индийская компания Goa Shipyard Ltd (GSL). Сумма контракта составила 500 миллионов долларов. Строительство кораблей начнется в 2020 году.Индия построит для России двух новых «Адмиралов Григоровичей»

На одни и те же грабли дважды только дураки наступают....неужто мистралей не хватило?
опять простим за непоставку....

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