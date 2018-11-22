Фото: tbn-tv.com

Большинство россиян (84%) назвали себя счастливыми людьми. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на ТАСС и итоги опроса ВЦИОМ.

При этом отмечается, что процент наиболее высок среди людей с хорошим, по их оценкам, материальным положением (94%). Тогда как жалующиеся на свое материальное положение люди оценили уровень счастья в 66%.

Согласно исследованию, 33% россиян говорят, что чувствуют себя счастливыми благодаря семье. В то же время радуются жизни те, кто чувствуют себя здоровыми — 21%. Кроме этого, залогом счастья назвали детей и хорошую работу — по 15%.

В списке причин, которые заставляют чувствовать себя несчастными, указывают материальные трудности (12%) и плохое положение дел в стране (9%), а также плохое здоровье, низкие зарплаты и задержки выплат (по 5%).

Опрос проводился по телефону 14 ноября. В нем участвовали 1,6 тысячи россиян старше 18 лет.