Фото: tbn-tv.com
Большинство россиян (84%) назвали себя счастливыми людьми. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на ТАСС и итоги опроса ВЦИОМ.
При этом отмечается, что процент наиболее высок среди людей с хорошим, по их оценкам, материальным положением (94%). Тогда как жалующиеся на свое материальное положение люди оценили уровень счастья в 66%.
Согласно исследованию, 33% россиян говорят, что чувствуют себя счастливыми благодаря семье. В то же время радуются жизни те, кто чувствуют себя здоровыми — 21%. Кроме этого, залогом счастья назвали детей и хорошую работу — по 15%.
В списке причин, которые заставляют чувствовать себя несчастными, указывают материальные трудности (12%) и плохое положение дел в стране (9%), а также плохое здоровье, низкие зарплаты и задержки выплат (по 5%).
Опрос проводился по телефону 14 ноября. В нем участвовали 1,6 тысячи россиян старше 18 лет.
Комментарии
опять в здание госдумы опрос проводили
22.11.2018 10:44
гость
нет, на вечеринке у Сечина!!!
Кто-нибудь контролирует ВЦИОМ? Кого он опрашивает? опрашивает ли вообще кого-то? несет ли ответственность за достоверность информации?
Не один миллион в года тратится на данную организацию. А результаты опросов у них всегда жизнерадостные, удобные для власти.
врут как обычно
Не верю, что у 80% россиян отсутствуют мозги.
Расходы россиян падают, цены, налоги, акцизы растут, а люди значит счастливей делаются?
страна некромунгеров?
22.11.2018 10:44
гость
опять в здание госдумы опрос проводили
Спасибо, посмеялась.
22.11.2018 10:48
Kremlin
Если вы и вам подобные оценивают всё по соцсетям и форумам, хочется вам посочувствовать Счастливые люди редко сидят в соцсетях, им некогда. Так что сетевые хомяки это сборище неудачников, которым даже поплакаться на судьбу вживую некому,и делать выводы о чём-то по соцсетям всё равно сто проводить опрос о здоровье у пациентов морга.
Контракт на строительство военных судов подписали «Рособоронэкспорт» и индийская компания Goa Shipyard Ltd (GSL). Сумма контракта составила 500 миллионов долларов. Строительство кораблей начнется в 2020 году.Индия построит для России двух новых «Адмиралов Григоровичей»
На одни и те же грабли дважды только дураки наступают....неужто мистралей не хватило?
опять простим за непоставку....