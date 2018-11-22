По этому поводу воспитанники Центра детского научного и инженерно-технического творчества "Наследники Ползунова" провели открытые занятия и презентовали свои проекты.

Центр "Наследники Ползунова" создан в Алтайском техническом университете чуть больше года назад. Воспитанниками центра "Наследники Ползунова" являются около 700 школьников. В учебных лабораториях школьники дополнительно изучают математику, физику, химию, занимаются техническим творчеством. А совсем недавно Центр осуществил дополнительный набор на новые направления подготовки — робототехнику и программирование. Гостям праздника презентовали две новые учебные аудитории, в которых школьники будут создавать умных роботов и знакомиться с инженерными программами.

Ректор АлтГТУ Андрей Марков рассказал, что в скором времени в Центре появится современное оборудование, которое позволит создавать модели в виде производственного или промышленного образца.

Центр детского научного и инженерно-технического творчества "Наследники Ползунова" в АлтГТУ им. И.И. Ползунова открылся в сентябре 2017 года в рамках соглашения между Алтайским государственным техническим университетом им. И.И. Ползунова и Фондом Андрея Мельниченко. Филиалы Центра открыты на базе филиалов АлтГТУ — в Бийском технологическом институте и Рубцовском индустриальном институте. Центр проводит обучение в формате дополнительного образования для учеников 5-11 классов, увлекающихся точными науками: математикой, химией, физикой, инженерией и техническим творчеством. Обучение для ребят бесплатное, но с серьезным отбором. Индивидуальный подход при подготовке по выбранному профилю, возможность максимального погружения в практическую исследовательскую деятельность позволяют выявить и поддержать одаренных учеников на самых ранних этапах.