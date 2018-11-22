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Материалы разработаны в рамках Проекта Минфина России "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации" и государственной программы "Повышение уровня финансовой грамотности населения в Алтайском крае".

"Прямую линию" проведут члены Общественного совета при УФНС России по Алтайскому краю.

Жители региона смогут задать вопросы, касающиеся расчета, уплаты имущественных и других налогов, получения льгот. Также можно будет пожаловаться и внести свои предложения по работе налоговых инспекций.

Консультация будет проводиться по телефону: 8 (3852) 55-65-45(*5) с 15 до 17 часов.

Общественный совет налогового ведомства — это консультативно-совещательный орган, в состав которого входят ученые, предприниматели, журналисты, общественные деятели, руководители крупных и социально значимых компаний Алтайского края.

Члены Совета участвуют в разработке мероприятий, направленных на повышение налоговой культуры жителей края, улучшение работы региональных сервисов. Также в компетенцию Совета входит мониторинг эффективности деятельности краевой налоговой на основании данных об исполнении бюджетов, качества предоставления государственных услуг, работе по противодействию коррупции. С составом Общественного совета УФНС России по Алтайскому краю можно ознакомиться на официальном сайте ведомства www.nalog.ru.

Также для обращений граждан с вопросом, заявлением или предложением на портале функционирует сервис "Обратиться в Общественный совет при ФНС России".