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Сотрудники ГИБДД в Топчихинском районе Алтайского края оказали помощь семье, попавшей в сложную дорожную ситуацию — машина граждан заглохла на трассе, и люди начали мерзнуть.

Как сообщили в ГУ МВД по региону, на "телефон доверия" обратилась жительница поселка Победим Топчихинского района, которая выразила слова благодарности в адрес правоохранителей.

Женщина просила поощрить инспекторов дорожно-патрульной службы, которые не остались равнодушными и помогли в трудной ситуации.

Гражданка рассказала, что вместе с мужем и маленьким ребенком они возвращались из Барнаула домой. Близ села Топчиха автомобиль заглох — вышел из строя датчик уровня топлива. В машине банально закончился бензин.

В это время на участке трассы нес службу экипаж ДПС в составе инспекторов подполковника полиции Дмитрия Шварко и старшего лейтенанта Олега Трегубова по обеспечению безопасности дорожного движения. Офицеры заметили стоящий на обочине автомобиль и мужчину, пытающегося завести транспортное средство.

Правоохранители подъехали к водителю и поинтересовались, необходима ли ему помощь. Водитель рассказал, что в машине закончился бензин.

"В транспортном средстве находится его малолетний ребенок и жена, которые очень сильно замерзли. Инспекторы ГИБДД, не раздумывая, приняли решение помочь семье. Они предложили согреться в их патрульном автомобиле, после чего довезли до заправочной станции, чтобы приобрести бензин, и в последующем помогли в заправке транспортного средства", — отмечают в ГУ МВД.

В итоге семья благополучно смогла продолжить свой путь.