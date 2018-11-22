Продукты питания из алтайских дикоросов попадут на китайский рынок

Томский производитель продуктов питания из дикоросов Сибири и Алтайского края, компания "Сава" планирует наладить поставки своей продукции в Китай. Предприятие подписало договор о намерениях с оптовой торговой компанией "Синьцзян эр лян" ("Органические продукты") на $100 млн.

"Мы давно пытаемся зайти на китайский рынок — поставляем небольшие партии своей продукции. Это нерегулярные отгрузки. Скорректировав под этот рынок некоторые вкусовые качества наших продуктов, этикетку, надеемся укрепить там свои позиции", — цитирует "Коммерсант" коммерческого директора ООО "ТД "Сава" Александра Ромина.

Он отметил, что китайским потребителям интересна экологически чистая качественная продукция. "Это то, чем мы будем пытаться завоевать китайских потребителей, — занять нишу экопродуктов. Ценой конкурировать с китайскими производителями сладостей бесполезно: они делают продукт гораздо дешевле", — сказал он. Он рассказал, что речь идет о поставках сока и масла из облепихи, кедрового молока, соков из дикорастущих ягод, варенья. "Все виды продукции, которые производит "Сава", будем пробовать продвигать на китайском рынке", — сказал господин Ромин. Поставки начнутся в 2019 году. "На первом этапе рассчитываем поставлять 100 т в месяц и постепенно увеличить этот объем. Если понадобится, мы увеличим свои мощности", — говорит Александр Ромин.

Томская производственная компания "Сава" основана в 2000 году, специализируется на выпуске и реализации продуктов питания из дикорастущих садовых ягод, грибов, кедровых орехов и различных лекарственных трав. Производит масложировые и ягодно-фруктовые начинки. Отгружает продукцию в 40 регионов РФ, страны СНГ. Основной владелец группы компаний "Сава" — Андрей Никитин. Ежемесячно производит более 2 тыс. т продукции. Консолидированную отчетность не предоставляет.

По данным управляющего АО "ВЭД агент" Александра Дегтярева, успех в Китае российских сладостей — шоколада "Аленка" (фабрика "Красный октябрь") и грильяжных конфет "Крокант" (КДВ групп) — воодушевил многих отечественных производителей кондитерских изделий на поиск покупателей на китайском рынке. Объемы поставок кондитерской продукции сибирских производителей в Китай выросли с начала года примерно на 30%, отмечает он.