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Депутаты новосибирского заксобрания 22 ноября, как и ожидалось, согласовали назначение Якова Хорошева, работающего сейчас в Алтайском крае, на пост главы областной прокуратуры.

Как сообщили порталу Amic.ru в пресс-службе парламента НСО, данный вопрос рассматривался под первым номером на сегодняшней сессии. Кандидат на пост прокурора Новосибирской области Яков Хорошев присутствовал в зале заседания и выступил с небольшой речью.

Обращаясь к собравшимся с трибуны, он сказал, что за годы работы в Барнауле им был получен необходимый управленческий опыт, и он готов осуществлять новые полномочия в столице Сибири.

Также он отметил, что, вероятно, в самое ближайшее время будет опубликован указ президента РФ, которым и будет санкционирован его переход по службе из Алтайского края в Новосибирскую область.

В итоге за назначение Хорошева проголосовали 59 депутатов, один — не голосовал. Для положительного решения вопроса требовалась поддержка 39 парламентариев.

Напомним, что руководителем прокуратуры Алтайского края Яков Евгеньевич работает с 2009 года. Место же прокурора Новосибирской области стало вакантным после того, как этот пост оставил Владимир Фалилеев.