На 01 ноября 2018 г. общая сумма долга абонентов за электроэнергию перед АО "Алтайэнергосбыт" сформировалась в размере более 1,48 млрд рублей. При этом задолженность по пене на эту же дату составила более 84 млн рублей. Зачастую оплата неустойки игнорируется потребителями, несмотря на то, что обладает всеми свойствами основного долга.

Как начисляется пеня?

Для юридических лиц максимальный размер пени начисляется с первого дня просрочки оплаты — 1/130 ставки рефинансирования ЦБ РФ*.

Для населения и приравненным к ним категориям потребителей (ТСЖ и ЖСК) в течение первого месяца просрочки предусмотрен льготный период, в который начисление пени не осуществляется. Второй и третий месяц она составляет 1/300 за каждый день просрочки, а с наступлением четвёртого — рассчитывается как 1/130 ставки.

Для организаций тепло- и водоснабжения, а также управляющих компаний начисляется с первого дня просрочки оплаты. При этом в первый и второй месяцы в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, в третий — 1/170, с четвёртого — 1/130. На практике это означает, что сегодня копить долги очень дорого: при максимальном размере пени это все равно что взять кредит на сумму долга за электроэнергию под ставку почти 21% годовых.

Пеня начисляется до тех пор, пока не будет оплачен основной долг, и может быть взыскана в судебном порядке вместе с основным долгом. Точную сумму к оплате всегда можно уточнить у поставщика услуги.

О чём еще нужно помнить должнику?

В настоящее время АО "Алтайэнергосбыт" активно применяет введённую законодательством ускоренную процедуру взыскания долгов путём получения судебного приказа. Такой порядок предполагает, что судья рассматривает заявление ресурсоснабжающей организации единолично, без приглашения сторон, в течение 5 дней для физических лиц и 10 дней — для юридических. Кроме того, при подаче заявления о выдаче судебного приказа действующее законодательство не ставит обязательным условием предварительное направление претензии и истечение срока на её рассмотрение должником.

В случае неоплаты задолженности, взысканной в судебном порядке, АО "Алтайэнергосбыт" направляет исполнительные документы судебным приставам, которые, в свою очередь, применяют к должникам в рамках исполнительного производства такие меры, как обращение взыскания на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах в банках и иных кредитных организациях, на заработную плату, пенсию, а также производят арест имущества с последующей его реализацией в счёт оплаты долга за электроэнергию. Кроме того, в случае неисполнения должником исполнительного документа в установленный срок добровольно, судебный пристав налагает на должника штраф в размере 7% от суммы долга, но не менее 1000 рублей для физических лиц и 10 000 рублей для юридических лиц.

Как оплатить долги с выгодой?

В декабре 2018 года АО "Алтайэнергосбыт" предлагает оплатить долги с выгодой, приняв участие в акции "Меняем долги на призы". В её рамках среди клиентов компании в Алтайском крае и Республике Алтай будет разыграно более 500 призов (бытовая техника, наборы светодиодных ламп, 20%-е дисконтные карты на электротехническую продукцию, реализуемую компанией).

Чтобы стать участником, необходимо погасить все имеющиеся долги за электроэнергию, включая пеню, и внести предварительный платёж за декабрь 2018 года не позднее 31 декабря текущего года.

Оплатить электроэнергию можно любым удобным способом: банковской картой с помощью сервиса "Личный кабинет клиента" на сайте АО "Алтайэнергосбыт", а также в мобильном приложении "Алтайэнергосбыт", доступном для бесплатного скачивания в Play Market и Apple Store. Платежи можно осуществить в отделениях и устройствах самообслуживания ПАО "Сбербанк России", посредством сервиса "Сбербанк Онлайн", в офисах иных банков, осуществляющих приём платежей через Систему "Город", в отделениях ФГУП "Почта России", через кассу в офисах обслуживания АО "Алтайэнергосбыт".

Подробные условия акции АО "Алтайэнергосбыт" "Меняем долги на призы":

— Данная акция не распространяется на сотрудников АО "Алтайэнергосбыт".

— Акция проводится в период с 01.10.2018г. по 30.03.2019г.

— Розыгрыш будет проведен в г. Барнауле в присутствии представителей Общества, СМИ и общественности в период с 21.02.2019г. по 28.02.2019г.

— Призы при розыгрыше будут распределены следующим образом:

Республика Алтай: 3 электрочайника, 3 утюга, 2 мультиварки, 5 наборов светодиодных ламп, 90 дисконтных карт, дающих скидку 20% на всю электротехническую продукцию, реализуемую АО "Алтайэнергосбыт" (сумма чека не должна превышать 10000 рублей).

Алтайский край: 9 электрочайников, 9 утюгов, 9 мультиварок, 19 наборов светодиодных лампочек, 360 дисконтных карт, дающих скидку 20% на всю электротехническую продукцию, реализуемую АО "Алтайэнергосбыт" (сумма чека не должна превышать 10000 рублей).

Подведение итогов (розыгрыш) будет проводиться путем использования интернет-генератора случайных чисел, который сгенерирует порядковые номера, присвоенные лицевым счетам абонентам-участникам акции. Розыгрыш состоится 28 февраля 2019 года. Его результаты будут опубликованы на сайте АО "Алтайэнергосбыт" 06.03.2019г. Публикации подлежат только номера лицевых счетов абонентов-победителей акции. Выдача призов будет осуществляться в клиентских офисах АО "Алтайэнергосбыт" на территориях обслуживания абонентов-призеров при предъявлении документа, удостоверяющего личность, с 10.03.2019г. по 30.03.2019г. Подробная информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения — на сайте АО "Алтайэнергосбыт".

*Ставка рефинансирования ЦБ РФ на сегодняшний день равна 7,5%.