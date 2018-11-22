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Британский актер Хью Лори стал кавалером ордена Британской империи 3-й степени. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу британской королевской семьи в Twitter.

Церемония награждения прошла в Букингемском дворце, в ней участвовал наследник британского престола — принц Уэльский Чарльз.

В сообщении дворца уточняется, что Лори получил орден "за службу драматическому искусству". "Он сделал успешную карьеру, охватывающую более 35 лет его работы в качестве актера, комика, писателя и музыканта", — цитирует агентство текст сообщения.

59-летний актер стал известен по ролям в британских комедийных сериалах "Черная гадюка", "Шоу Фрая и Лори" и "Дживс и Вустер". Мирового признания Лори добился, исполнив роль главного героя в сериале "Доктор Хаус".