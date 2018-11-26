Большинство жителей Алтайского края уже оплатили имущественные налоги

вашифинансы.рф финграмота22.рф

Материалы разработаны в рамках Проекта Минфина России "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации" и государственной программы "Повышение уровня финансовой грамотности населения в Алтайском крае"

Всего в этом году жителям региона начислили 3,6 млрд рублей имущественных налогов. Из них 1,8 млрд рублей приходится на транспортный налог, 1,1 млрд рублей – налог на имущество, 0,7 млрд рублей – налог на землю.

Как сообщают в УФНС России по Алтайскому краю большинство жителей региона налоги уже оплатили:

"На сегодня больше половины начисленной суммы имущественных налогов уже оплачены. До третьего декабря осталось меньше двух недель, и мы ожидаем усиления активности жителей края. Как показывает опыт предыдущих лет, всплеск платежей приходится именно на последние дни срока уплаты. Однако мы не рекомендуем откладывать оплату налогов на последний момент. Заблаговременная оплата позволит сэкономить время и избежать больших очередей", — рассказала руководитель отдела налогообложения имущества УФНС России по Алтайскому краю Елена Колоскова.

Оплатить налоги необходимо до 3 декабря. Проще и быстрее всего оплатить налоги онлайн. Это можно сделать с помощью сервисов сайта ФНС России "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц" и "Заплати налоги", с помощью единого портала Госуслуг или мобильного приложения "Налоги физического лица", с помощью мобильных приложений банков.

Также, имущественные налоги можно оплатить в отделениях банков, банкоматах кредитных организаций, почтовых отделениях.

Уже 4 декабря на неоплаченную сумму налогов начнет начисляться пеня. Таким образом, размер долга будет увеличиваться с каждым днем просрочки.

Затем налоговая служба направит должнику требование по уплате задолженности. Документ направляют должникам по почте, вручают лично под расписку, либо через "Личный кабинет" налогоплательщика.

"Если не исполнить требования в установленный срок, начнется процедура принудительного взыскания. Его осуществляют на основании судебного приказа: приказ налоговый орган направляет в Службу судебных приставов. Одновременно с документом направляется ходатайство о наложении ареста на имущество должника. Если задолженность превышает 10 тысяч рублей, должнику ограничат выезд за границу. Если сумма задолженности в судебном акте менее 25 тысяч рублей, налоговый орган направляет судебный приказ в адрес работодателя должника, либо в банк для списания долга с расчетного счета", — пояснила начальник отдела урегулирования задолженности УФНС России по Алтайскому краю Галина Суханова.

Действенность процедур взыскания можно оценить по показателю уровня задолженности. С начала 2018 года задолженность по имущественным налогам сократилась почти на половину и составила 1,8 млрд рублей. Порядка 60% этой суммы приходится на транспортный налог; более 20% — земельный налог; 20% — налог на имущество физических лиц. Работа с оставшейся суммой задолженности идет в рамках принудительного взыскания, совместно со службой судебных приставов.

Узнать о наличии задолженности и погасить ее можно с помощью сервиса "Личный кабинет" на сайте ФНС, на портале государственных услуг или в налоговой инспекции по месту жительства.