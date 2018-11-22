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Американская компания SquareTrade, занимающаяся ремонтом техники, составила список самых распространенных поломок смартфонов в США. Об этом пишет "Лента.ру", ссылаясь на PhoneArena.

Отмечается, что с поломками девайса сталкиваются 66% американцев, из которых 29% разбивают экраны телефонов. Уточняется, что за год в Штатах разбивают свыше 50 миллионов экранов, а общая сумма, потраченная на их ремонт, составляет 3,4 миллиарда долларов. При этом около 34% юзеров отказываются от замены стекла при падении телефона, а 27% заявляют, что поломка произошла при использовании чехла.

Кроме этого, часто в ремонт сдают смартфоны с поцарапанным экраном (27%), неисправным аккумулятором (22%), а также с отказом работы экрана и побитыми гранями корпуса (по 16%). В 74% случаев повреждение происходит из-за падения телефона.

В исследовании отмечает, что часто пользователи не знают, во сколько им может обойтись ремонт устройства при поломке. Так, многие уверены, что замена стекла обойдется в сумму, не превышающую 150 долларов, но порой она достигает 330 долларов (например, в случае с iPhone Xs Max). В итоге большинство респондентов заявило, что не будет обращаться за ремонтом и купит новое устройство взамен разбитого.