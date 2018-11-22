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Региональный оператор “Эко-Комплекс” открыл “горячую линию” в Барнауле

, ИА "Амител"
Звонок — бесплатный

Фото: habinfo.ru

Жители Барнаульской зоны могут напрямую задать интересующие их вопросы специалистам регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Для этого открыта специальная телефонная линия.

Операторы готовы проконсультировать людей по теме заключения договоров на вывоз мусора, работе новой структуры. Позвонить на “горячую линию” могут как физические, так и юридические лица. Ее номер — 88003507337. Звонок бесплатный.

"Пока “горячая линия” открыта в будние дни. Но в ближайшие недели у нас заработает полноценный колл-центр, — говорит коммерческий директор “Эко-Комплекса” Илья Гладышев. — Его операторы будут отвечать на звонки ежедневно с восьми утра до восьми вечера".

Напомним, что “Эко-Комплекс” является региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами по Барнаульской зоне. Она включает в себя городские округа Барнаул и Новоалтайск, Калманский район, Косихинский район, Павловский район, Первомайский район, Ребрихинский район, Тальменский район, Троицкий район, ЗАТО Сибирский.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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